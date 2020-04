De muziek die je moet willen horen

Een paradijsje in een smal, oud pandje met drie verdiepingen. ,,Kan ik je ergens mee helpen", had de lieve, oude man met de pluizige witte haardos en wenkbrauwen mij gevraagd. En ik had geantwoord dat ik een muziekdoosje zocht met een heel mooie klank. ,,Zoiets", vroeg hij toen en hij tikte met zijn knokkels op het houten toonbankblad, tegen de kassa, op de voet van een bureaulamp. En uit alle voorwerpen toverde hij warme, harmonieuze tonen tevoorschijn. ,,Probeer het maar", zei hij, ,,in alles zit muziek”. Nu tikten mijn knokkels en hij had gelijk. Het klonk zelfs zo mooi dat ik tranen in mijn ogen kreeg. Hij keek mij aan, zag mijn ontroering en zei: ,,En daar word ik nou blij van. Dáárvan leef ik”.