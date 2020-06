De nieuwe zandbij is het gesprek van de week

ColumnHet gonsde al een tijdje rond in Heeze. Er zou een nieuwe zandbij-soort zijn ontdekt! Nieuw voor Nederland. De één dacht aan de eencellige zandbij, terwijl ze bij de bakker beweerden dat het toch echt de tweecellige zandbij was. Op de nieuw geopende terrasjes was de zandbij het gesprek van de week.

Een reporter van de Telegraaf lag bij mij thuis in de bosjes in de hoop dat ik naar het perceel van Brabants Landschap in de Herbertusbossen zou gaan waar de tweecellige zandbij werd ontdekt. Gelukkig kwam Femke Halsema toen met een ongelukkige opmerking in het nieuws en vertrok hij overhaast naar Amsterdam. Pas toen kon ik rustig naar het weiland ­lopen waar de zeldzame bij opdook.

Het betreft een weilandperceel van enkele hectares groot waar iemand met een paar stevige trappisten in de kraag aan het maaien lijkt geslagen. Kriskras zijn er lussen door het perceel gemaaid. Stroken van een meter of vier breed. ­Sinusmaaien noemen we dat, naar de figuren die er ontstaan. Door niet het hele perceel ineens te maaien maar in fasen, is het voor insecten interessant er te vertoeven. Bij wind of kou is er altijd wel een luwe plek te vinden.

Door dit maaibeheer zijn er steeds meer bloeiende kruiden aanwezig in het gebied. Ideaal voor vlinders, hommels en bijtjes. We zijn nu voor het vierde jaar bezig op deze intensieve manier en bij een eerste inventarisatie dit jaar dook plotseling deze tweecellige zandbij op. Voer voor specialisten moet ik eerlijk zeggen. Het gaat ­bij tweecellig niet over de herseninhoud van dit beestje maar het aantal vlakken op de vleugels. ­Gelijkende soorten hebben drie van deze zogenaamde ‘cubitaalcellen’.