De online consument blijkt vaak een onverschillige hork

In de kern is dat niet anders dan in een fysieke winkel; je wilt meerdere maten en kleuren passen en in minstens de helft van de gevallen schreeuwt de spiegel ‘NIET DOEN!’. In een winkel duw je dan alles binnenstebuiten op een hoopje in de armen van de (terecht) chagrijnige verkoopster. In het geval van online winkelen stuur je het terug. Gratis. Net zo makkelijk. Niet meer over nadenken.