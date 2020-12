De otter is het zoogdier van het jaar 2021

ColumnHeet van de pers! De otter is het zoogdier van het jaar 2021. Hij is weggestreept van de rode lijst die dit jaar is verschenen! De otter zit in de lift! Niet letterlijk want het is een schuw waterdier, dat zich in onze bewoonde omgeving niet thuis zou voelen en al helemaal niet in liften, of er moet een flinke laag water in staan.