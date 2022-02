De paar vroege vogels op het fietspad voelden zich nog steeds niet vrij

In de grote steden wisten ze daar alles van. In Amsterdam, Den Haag en Eindhoven had het tot onlusten geleid en ook bij onze zuiderburen was demonstreren een geliefde zondagsbesteding geworden. In Frankrijk was demonstreren zelfs net zo normaal als een stokbrood halen. Er was altijd wel iets om voor of tegen te demonstreren. Gedurende het heetst van de pandemie was vrijheid het meest geliefde bindmiddel voor een gezamenlijk wandeltochtje. En als je genoeg vrijheid had, dan kon je altijd nog demonstreren voor het oprotten van de regering. Protestmarsen waren ook vaak een verkapte oproep voor relschoppers aller landen zich te verenigen om rotzooi te trappen.