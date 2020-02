De Paula's van ons Mam als Iris Apfel

Tijdens het brainstormen komt er vanalles voorbij: de Barbapapa-familie (wat ik er elk jaar probeer door te duwen), het Oranje Vrouwen voetbalteam (wil ik ook al jaren heel graag), paddenstoelen of wc-juffrouwen. Dit vind ik nog steeds een heel goed idee, want er is altijd een nijpend tekort aan openbare damestoiletten. Er worden toch voornamelijk extra plaskruizen neergezet en vooruit, ook een paar toiletunits voor vrouwen. Het is óf buiten wildplassen óf een uur in de rij voor die ene wc in de kroeg. Ik denk dat carnavalvierende vrouwen ons heel dankbaar zouden zijn als wij met een emmer, een kamerscherm voor de privacy en lekker frisse dettol-doekjes rondtrekken. Misschien volgend jaar. Ook een wens van mij: als Oranje-vrouwen-voetbal-keepster Sari van Veenendaal gaan, met haar gouden handschoenen op zoek naar een nieuwe club. Jammer, ingehaald door de tijd. Ze is niet meer zoekende. We kunnen ons verbergen achter mondkapjes om ons te beschermen tegen het corona-virus, maar ik denk dat de halve stad zo rondloopt. Of als boze boerinnen die het in hun eentje thuis moeten zien te runnen, omdat hun boeren aan het actievoeren zijn.