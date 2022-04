De prijs nog belangrijker dan het milieu, maar hoe lang nog

Ik let er zelf heel goed op. Als het kan gebruik ik geen plastic. Flessen voor zeep, shampoo, wasmiddel en schoonmaakmiddelen vind je hier in huis vrijwel niet meer. Maar vaak ontkom je er niet aan. In de supermarkt zit nog steeds heel veel groente en fruit in plastic verpakt, terwijl je dat gemakkelijk los kan kopen. Waarom vijf trostomaten of zes appels in een pak, aardappels in een zak, broccoli strak in het plastic? Kan allemaal zonder.