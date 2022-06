De prijsstijging gaat me als tevreden roker wel aan het hart

Column Het was in die straat langs het water, dat ik mijn eerste liefde kwijtraak­te

In de jaren tachtig liep ik over de Oudeschans in het centrum van Amsterdam richting de Montelbaanstoren. Ik kende die naam toen niet, maar zag hem later terug op schilderijen. De omgeving kende ik maar al te goed, want het was in die straat langs het water, dat ik mijn eerste liefde kwijtraakte en gebroken terug treinde.

