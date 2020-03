De principes even verstopt in een in melancholische alcoholnevelen gehuld brein

Het zit zo. Het was carnaval en ik was in het goeie ouwe Asten met vriendinnen van de middelbare school. We stonden in wat nu een restaurant is, maar vroeger de discotheek was waar wij als vijftienjarigen voor het eerst uitgingen. Onvermijdelijk kwamen de herinneringen. Aan Safari-jus en happy hardcore. Aan hoe ik eindeloos vaak bij de vriendinnen in kwestie ben blijven slapen, omdat ik de enige uit Someren was en niet in mijn eentje over de brug over het kanaal – eenzaam, donker, eng – naar huis mocht fietsen. Aan onze eerste vakanties zonder ouders en hoe we in Lloret de Mar ruzie kregen. Een knallende ruzie die vanzelfsprekend over jongens ging.