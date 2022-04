De reddende engel die eruit ziet als een punker met een strafblad

Column Beste Lezer: Lokale politiek is dus ook premium te maken

Nog even over de gemeenteraadsverkiezingen met de historisch lage opkomst; zij zorgden voor een oppepper voor de regiojournalistiek. Niet een of twee uitschieters, maar een hele reeks bijdragen van collega’s rond de stembusuitslagen deed het uitstekend in de lezersgunst en kleurde goudomrand.

26 maart