De scholen blijven dicht, maar horkerige kantoorbaasjes wordt geen strobreed in de weg gelegd

ColumnDus de scholen en de kinderopvang blijven nog zeker drie weken dicht. Het is niet dat ik het niet aan had zien komen, of het er fundamenteel mee oneens ben. Zeker gezien die enge Britse variant, die ook hier steeds meer om zich heen lijkt te grijpen.