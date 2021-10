De sensatie als een hand van een onbekende toevallig langs je hand strijkt

Column We hebben recht op een wespen­plaag dit najaar

20 september Het is een klassiek beeld waar we elk najaar weer gewoon recht op hebben. Een kind dat keihard ‘mama’ gilt en dan huilend aan komt rennen met een ijsje in de hand, achtervolgd door meerdere wespen. Jíj moet het kind dan beschermen tegen die boze wespen waar je zelf stiekem ook bang van bent. Maar dat mag je niet laten merken. Je gooit snel het ijsje, met wesp en al, in de kliko en geeft het kind in de veilige keuken een nieuw ijsje, zonder belagers. We zullen deze klassieker moeten missen dit najaar, er zijn bijna geen wespen.