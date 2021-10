De tand des tijds was bepaald niet barmhartig voor haar geweest

Ik herkende haar en ik wist dat zij mij ook herkende. Misschien was het wel een toepasselijke omgeving voor deze geestelijke terugvlucht in het verleden. Het was een van die vrouwen waarvan ik de achternaam had onthouden, toch stammend uit een tijd dat alleen voornamen er toe deden, omdat het zo lullig was om te vragen: hoe heet je ook alweer? Ik kende haar achternaam omdat ze ook een jongere zus had, veel aantrekkelijker dan zij.