De tijd is rijp om Engeland achterna te gaan, de lockdown te beëindigen en open te gaan met alleen nog omgangsregels

Column De mensheid had me de laatste tijd weinig vrolijk gestemd, maar als het erop aankwam diende je een medemens toch te helpen

Hoewel het verder weg was dan mijn vertrouwde kleine supermarkt, fietste ik naar een grote grutter voorbij het park, omdat ik daar in de buurt mijn bankrekening kon controleren. Niet dat ik hoopte op een prijs uit de Staatsloterij, want ik deed al een kwarteeuw mee en had nog nooit wat gewonnen. Ook dit keer niet, wat dat betreft scheelde oud of nieuw niet zoveel.

4 januari