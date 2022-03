Natuurlijk niet te vergelijken met wat er in Oekraïne aan de hand is. Van de ene op de andere dag is het leven daar totaal anders. Iets wat wij ons hier helemaal niet kunnen voorstellen. Wat zou ik doen? In ieder geval niet blijven. Maar waar naar toe? En moeten we ons daar op voorbereiden? Een koffer met de noodzakelijkste dingen klaarzetten, het poezenreismandje ernaast, een tas met blikvoer en water, en wat moet er nog meer mee? Hoe lang doet een kernraket erover om hier te zijn en is dat überhaupt aan de orde? De ver-van-mijn-bed-show is toch iets minder ver geworden.