De vernietiging van het kunstwerk ‘Destroy my Face’ leverde alleen maar verliezers op

Stapje terug: Tijdens de laatste editie van het festival BredaPhoto, dit najaar, had Erik Kessels een kunstwerk aangebracht op de vloer van skatehal Pier 15. Het werk bestond uit enorm uitvergrote foto’s van door plastische chirurgie verminkte gezichten van met name vrouwen. Niet bestaande vrouwen overigens, want hij stelde de zestig portretten samen uit meer dan achthonderd koppen die hij online had gevonden. Met ‘Destroy my face’ wilde Kessels de vraag opwerpen of we nog wel gelukkig zijn met wie we zijn en wilde zelfacceptatie aan de orde stellen.