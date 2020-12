De volgende jaarwisseling blikken we terug op hoe alles (hopelijk) weer normaal en dus fantastisch werd

Oud en nieuw: geen knuffels uitdelen zonder nadenken of zoenen ontvangen zonder zorgen

29 december Een jaar of vijftien jaar geleden vierde ik oud en nieuw in Berlijn. Dat herinnerde ik me deze week, toen ik nadacht over de naderende jaarwisseling. Die gaat ongetwijfeld verlopen op een manier zoals wij die nog nooit hebben meegemaakt.