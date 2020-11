De waarheid is vertrouwen in je kennis, je bronnen en in wat je ziet

Meest ellendige modewoord van deze tijd

Fake news, het is het meest ellendige modewoord van deze tijd, opnieuw met dank, maar niet heus, aan Trump. Een van zijn stafleden bedacht zelfs de term alternatieve feiten. Feiten zijn geen feiten meer, want je hebt ook alternatieve feiten. Grotere onzin valt niet te verzinnen. Feiten zijn feiten, of je dat leuk vindt of niet.

Sublimeren van de eigen waarheid

Trump wordt trouwens nu ook met de feiten geconfronteerd en dat is maar goed ook. Maar helaas heeft hij wel iets in beweging gezet. Van al het negatieve dat hij teweeggebracht heeft, is dit wel het ergste: het sublimeren van de eigen waarheid. Daarmee kun je alles naar je hand zetten, alles ontkennen. Het trieste is dat zoveel mensen die onzinwaarheid van hem geloven. Mensen die de eigen waarheid van een narcistische eikel en notoire leugenaar klakkeloos overnemen en hem nog geld doneren ook. Volgens Trump voor rechtszaken, terwijl het gewoon in zijn zak verdwijnt, omdat hij het land dan wel als een dependance van zijn bedrijf runde, maar flink in de schulden zit. De waarheid? De waarheid is een kwestie van gezond verstand en vertrouwen. Vertrouwen in je kennis, je bronnen en in wat je ziet. Zo simpel is de waarheid.