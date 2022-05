De weg van ‘camp Budel’ naar een normaal leven leek mij nog lang

Franse wc’s: de klink is kapot, het licht doet het niet of het papier is op

Nederlanders en Franse toiletten, dat moet een verhaal met een lange en moeilijke historie zijn. Fransen hechten zeer aan goede omgangsvormen. Een knikje hier, een knikje daar, de juiste woorden, opletten wat je zegt, de goede kleren of het juiste uniform. Pas op, want het is snel verkeerd en je ligt er zo uit. Het gedoe aan de voorkant is erg belangrijk.

25 mei