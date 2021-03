De wekker op 6 uur zetten om te kunnen speedshoppen in de Action en janken als je weer misgrijpt

INGEZONDEN OPINIE Warme zomers door klimaatpro­bleem oorzaak van schaarste aan hout voor bouw huizen

1 maart BEEK EN DONK - Een houten huis (ED 20-2). Deskundigen zien alleen maar voordelen. En vanuit het bouwtechnische klopt dat ook. Hout is mooi materiaal en met het klimaat in de huizen is ook helemaal niets mis. Heb je de mogelijkheid om een dergelijk huis te bouwen, gewoon doen, niets mis mee zou ik zeggen.