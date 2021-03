De wereld van de puzzelaar

OPINIE Kiezen in coronatijd leidt bij lezers tot diverse meningen maar ook tot twijfels

4 maart EINDHOVEN - Na de eerste verkiezingsdebatten en vele informatie op tv en in de krant vormen lezers volop hun mening over de partijen. Maar er zijn er ook die twijfelen of in deze coronatijd die verkiezingen wel zuiver kunnen verlopen. Had de regering ze niet beter uit kunnen stellen tot er meer mensen gevaccineerd zijn?