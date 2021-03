De wereld was inmiddels één groot complot tegen de mensheid

Maar goed, als je een ouderling tegenkwam, ging het toch al snel over de vraag: al een spuitje gehad? Nee, ik had wel een brief gekregen van het ziekenhuis, dat ik me moest melden bij de trombosedienst als er een datum geprikt was. Een vrij ingewikkelde brief voor zoiets eenvoudigs, vond ik. Ik maakte me er niet druk over, maar merkte dat het bij anderen soms lastiger lag. Dat niet iedereen blij was met een prik en dat er ook angst voor bestond. Hoe wist je dat een middel veilig was en dat het geen schade berokkende aan het lichaam? Er deden allerlei rare verhalen over vaccins de ronde. Er waren zelfs complottheorieën, al bestonden die tegenwoordig overal over.