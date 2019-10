De wet, daar draaide het om

Hij had al die bepalingen en richtlijnen vooral goed gelezen. Nou ja, ook geïnterpreteerd natuurlijk. Want als de wet klip en klaar was geweest, niet voor meerderlei uitleg vatbaar, waren rechters niet nodig geweest. Hij was er ongetwijfeld goed in; weinig rechters in de wereld zijn immers bekwamer dan hier. Maar bij elk nieuwsbericht over de stikstofcrisis denk ik toch even aan hem, aan de rechter die deze zaak begin zomer bij de Raad van State had voorgezeten. Aan hoe hij zich zou voelen, toen en nu.