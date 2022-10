De zangpartijen van het alledaagse straatleven worden ook vaak gekleurd door volume

Column ‘Vluchte­lin­gen opvangen? Natúúrlijk! Maar niet in ons dorp...’

Het is onmiskenbaar prachtig mooi, het terrein van De Zorgboog in Bakel. Ik ben er als kind weleens geweest omdat mijn opa ‘in Bakel zat’, zoals dat onheilspellend werd genoemd (met ‘Bakel’ werd het verpleeghuis bedoeld en dat is natuurlijk niet best).

13 oktober