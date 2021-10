De zelfscankassa begint niet over het weer, of de buurvrouw die in het ziekenhuis ligt

Column Wat je ook van de veehoude­rij vindt: zo lang er nog veel mensen vlees eten, juich ik vernieuwin­gen alleen maar toe

13 oktober Vertel tegen iemand van buiten dat je in de Peel woont en negen van de tien keer zegt hij of zij: ah, dat is toch die plek waar de meeste varkens van Nederland zitten?? Dat zal lekker ruiken! Klopt. Het kan hier naar varkens ruiken. En ja: die bedrijven stoten van alles uit.