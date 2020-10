Debat tussen Biden en Trump; zelden zag ik iets dat zo veel gemengde gevoelens opriep

Ik heb het natuurlijk over het eerste debat tussen Trump en Joe Biden, in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen begin november. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit midden in de nacht op ben gestaan voor een presidentsdebat. Zelf na 67 jaar is er toch nog een eerste keer voor iets. Maar het zijn rare, onwerkelijke dagen, en dan hoort zoiets erbij. Misschien rekende ik op verbaal vuurwerk, op een treffen tussen goed en kwaad, op ik wist niet wat. Het werd ik wist niet wat. Het debat ontaardde al na een minuut in bekvechten en moddergooien, in platte beschuldigingen, in grove kwalificaties en vernederingen. Wat was dit? Waren dit de twee mannen die streden om de macht van het inmiddels op één na machtigste land van de wereld?