Democratie is een lastig kreng dat je toch wil koesteren

Column Hij strooit zijn composi­ties met een donkerbrui­ne en gevoelige stem uit over oor en hart

25 augustus De filmpjes zijn op You Tube een paar honderd keer bekeken of minder, met uitzondering van het eerbetoon aan George Jones, dat iets meer volk trok. Ik ga de komende tijd op deze plek af en toe een artiest of band bespreken, om ze van onbekend een beetje beminder te maken.