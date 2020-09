Denk je erover om kuikens te gaan houden? Lees dan vooral verder

Commentaar Arbeidscon­flict valt in het niet bij bestuurs­cri­sis in Waalre

22 september Wat is erger: een college van B en W dat wekenlang onder de pet houdt dat de wethouders het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd of een ambtenaar die daarover uit de school klapt? En als de vertrouwensbreuk in het Waalrese college inderdaad een rol heeft gespeeld bij haar schorsing, kon de ambtenaar daar dan wel omheen toen zij die aanvocht voor de rechter?