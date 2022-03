Denkkracht inwoners inzetten bij besluiten; betrokkenheid van burgers is belangrijker dan ooit

INGEZONDEN OPINIEHELMOND - Volgende week gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De verkiezingsleuzen vliegen om de oren, politieke verschillen worden uitvergroot. Dat wil niet zeggen dat we er weer vier jaar vanaf zijn. De betrokkenheid van burgers is belangrijker dan ooit.

Er komen veel grote opgaven op gemeenten af. We kennen een wooncrisis, een stikstofcrisis en een energietransitie. Veiligheid blijft in Zuidoost-Brabant ook hoog op de agenda. En dat geldt ook voor het toegankelijk houden van de jeugdzorg en maatschappelijke voorzieningen en het helpen van mensen bij het vinden van werk. Stuk voor stuk grote vraagstukken, die we voor u als burger moeten oplossen. Maar dat kan de gemeente niet alleen. De gemeente is er voor u, en moet aan uw zijde staan wanneer u in de problemen komt. De dienende overheid wordt dat wel genoemd.

Daar zijn zeker nog stappen te zetten, zeker nu de overheid steeds complexer georganiseerd wordt. Denk daarbij aan allerlei samenwerkingsverbanden waar u mee te maken kunt krijgen zoals Senzer, de GGD en de Omgevingsdienst, maar ook aan allerlei zorginstellingen die worden ingeschakeld om bijvoorbeeld daadwerkelijk zorg te bieden. De gemeente moet er voor u zijn wanneer u door de bomen het bos niet meer ziet, en moet eventuele klachten die u daarbij heeft proactief oppakken.

Afwegingen tussen grote vraagstukken

Toch is dat concept niet volledig. Betrokkenheid van burgers is belangrijker dan ooit bij afwegingen tussen grote vraagstukken. En ik heb het dan niet over een inspraakavond bij een concreet plan in de buurt. Dat is belangrijk, maar vanuit het “niet in mijn achtertuin”-principe komen mensen dan wel vaak opdagen. Ik heb het over het meedenken over oplossingen voor grote vraagstukken. Nu ligt het monopolie voor het bedenken van oplossingen bijna geheel bij ambtenaren. En zij doen dat meestal met veel kennis en passie, maar met elkaar weten we nog veel meer. En we voorkomen zo dat het gevoel ontstaat dat er in een ivoren toren oplossingen worden bedacht die niet aansluiten bij de dagelijkse leefwereld.

Maar burgerparticipatie is een moeilijk vraagstuk. Veel burgers hebben helemaal geen behoefte om actief te participeren: ze hebben het vaak al druk genoeg met hun werk, de zorg voor kinderen en andere geliefden en hun sociaal leven. Een keer in de vier jaar kiezen is wel genoeg. Andere personen zijn helemaal afgehaakt waar het de overheid betreft. Weer andere mensen zijn juist zeer actief en voeren de boventoon in gesprekken met de gemeenten. De vraag is wel of hier dan ook een goede representatie van de inwoners plaatsvindt. Burgerparticipatie is immers meer dan het afvinken van het horen van een belangenorganisatie of wijkraad. Het doel is juist deliberatie: gedachten met elkaar uitwisselen om zo tot een betere oplossing te komen. Dat lukt niet met af en toe een enquête. Dé uitdaging is om mensen op een zo’n laagdrempelig mogelijke manier te benaderen, zodat het ook minder een last is om te participeren. Ook online tools kunnen daarbij helpen.

Ervaringen van je inwoners meenemen

Goede participatie is de ervaringen van je inwoners meenemen voordat je beleidskeuzes maakt als gemeenteraad en gemeente. Het is de denkkracht van al je inwoners gebruiken om met creatieve oplossingen te komen. Het is het vertrouwen in de inwoners dat zij zelf ook dingen kunnen oppakken binnen de eigen leefomgeving.

Denk aan belangrijke vraagstukken als de woningcrisis. Er móet gebouwd worden want er zijn veel te weinig huizen en de huizenprijzen gaan door het dak. Meer huizen roept ook weer vragen op rond bereikbaarheid en mobiliteit. Daarnaast is er een stikstofcrisis die maakt dat we niet ongelimiteerd natuurgebieden kunnen opofferen. Vanwege de energietransitie zijn veel mensen voor windmolenparken en parken voor zonnepanelen, maar ook dat gaat soms weer ten koste van de natuur. En ook de landbouw is belangrijk: voedsel moet immers geproduceerd worden. Tot slot moeten we ook nog ergens kunnen recreëren en tot rust komen. De Corona-crisis heeft veel mensen laten inzien hoe belangrijk natuurgebieden zijn.

Allemaal eigen oplossingen

Maar al die dingen samen doen is onmogelijk: grond is schaars, zeker in een klein land als Nederland. Hoe maken we in Zuidoost-Brabant nu een goede afweging tussen al deze zaken, en hoe betrekken we onze inwoners daarbij. Natuurlijk hebben we allemaal eigen oplossingen. Maar zonder draagvlak onder de bevolking zijn die plannen niet uit te voeren. Daarvoor zijn de vraagstukken simpelweg te groot. Dat is volgens mij de grootste opgave voor de politiek de komende periode: hoe houden we onze inwoners aangehaakt bij de grootste keuzes voor de komende jaren!

Rob de Greef uit Helmond is juridisch adviseur, docent gemeenterecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en kandidaat-raadslid voor VVD Helmond