Want hoe vaak wordt er een kunstwerk in de openbare ruimte geplaatst dat ook iets te bieden heeft aan blinden of slechtzienden? Of staan architecten of de ontwerpers van straatmeubilair er bij stil dat hun gevels, banken of afvalbakken meer kunnen doen dan alleen een rust- of afvalplek aanreiken? Die aandacht is niet vanzelfsprekend, en dat is spijtig. Daarom is dat initiatief bij Napels sympathiek.