Deze tijd vraagt helaas om een lange adem van geduld

Vervolgens laptop aan, website lezen, kunstveilingen afstruinen, terwijl ik toch niks kan kopen, want ik ben nergens ingelogd en bankier niet digitaal. Het is uit vermaak, tijdverdrijf en om kennis op te doen. Dan pyjama uit, naar de supermarkt, thuis terug pyjama aan, schilderij voor de deur, telefoon in de keuken handmatig opladen met glas rosé, stukje tikken als het mijn beurt is, dutje doen, eten, wat tv en laptop en dan naar bed.