Dickpics: ze zijn geknipt voor aanschouwelijk onderwijs

Maar ouders worstelen dus met de opvoedkundige kwestie rond de dickpic. Er staat geen maat meer op onzin, want onze altijd ronkende moederkrant bazuinde dat vraagstuk als serieus probleem paginagroot rond. Hoe verzin je het? Alsof je kinderen van een jaar of acht al moet opzadelen met alle volwassen vuiligheid van de wereld. Onze dochter weet al even van het bestaan van dickpics, maar tien jaar geleden niet. Zij keek ook vaak naar de Voice, dus hypothetisch had het kunnen gebeuren dat ik voor die opvoedkundige lullovraag was komen te staan, al heb ik eerlijk gezegd weinig ervaring met opvoedkundige vragen en nog minder met antwoorden.