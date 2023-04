Dildo Derksen is opperluldenker voor voor de kijkers thuis

Column Na twaalf ambachten en vierentwin­tig ongelukken heeft Iron Mike alsnog het geluk gevonden in de wiethandel

Met verbazing, maar ook met een glimlach, las ik dat bokslegende Mike Tyson een coffeeshop in Amsterdam heeft geopend. Tyson zit al vele jaren aan de kalmerende rookwaar en onze hoofdstad is tevens wereldhoofdstad van marihuana en wiet. Dus is het ook weer geen verrassing dat Tyson toekomst ziet in een blowtent in de Spuistraat.