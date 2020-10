Dingen om bij stil te staan in een corona-beue bui

ColumnBuiten was het grijs. Ik had de krant uit en legde hem bij het oud papier terwijl in mijn hoofd alles wat ik net gelezen had nog eens passeerde. Kroegbazen met grote zorgen, mbo’ers die geen stageplaats kunnen vinden, verpleeghuizen met besmettingen. En ik bedacht dat ik eigenlijk toch maar een enorme bofkont ben. Want als er een groep is die deze coronacrisis geen recht op mopperen heeft, dan is het wel de groep waar ik toe behoor.