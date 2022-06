Diploma’s die asielzoekers in hun thuisland hebben gehaald moeten hier met bijscholing eerder geldig worden verklaard

COLUMN De wolf die een koe doodde zal toch wel een hond zijn

Een paar weken terug werden we opgeschrikt door een bericht over een drachtige koe die in de wei werd gedood. Drie andere koeien in de wei hadden allemaal bijtwonden. De krant belde en ik gaf mijn mening. Grote kans dat het een hond was, maar als het een wolf was, dan was ik daar niet blij mee.

30 mei