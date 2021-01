Dit had ik nooit mogen doen: iets stuk maken van een ander

Als we voorbij kwamen met de fiets, dan stak Mevrouw altijd gelijk haar hoofd door het raam en kwèkte dat we ons stil moesten houden. Nu wilden we ze ook eens verrassen met een tegengeluid.

Het was een grap, of in elk geval als grap bedoeld, de aanslag op hun droge heideplantjes.

De eerste ging meteen in de hens en voor we het wisten stond hun hele voortuintje in brand.