Bij Jinek zat zo'n Breatharian. Ex-bodybuilder Wim (of Brahman Menor) eet, drinkt en slaapt vrijwel niet. En eerlijk, ik heb het fragment teruggekeken, hij zag er goed uit. Ik ben van nature vrij nuchter, maar dit kán toch gewoon niet? Even googelen: ‘Inedia is het zogenaamde menselijk vermogen om zonder voedsel te leven. Er zijn nooit bewijzen gevonden dat dit inderdaad kan. Het is in strijd met wetenschappelijke inzichten. Wie het toch probeert kan ondervoed en uitgedroogd raken en schade aan zijn ogen oplopen. In het verleden zijn er doden bij gevallen.’ Toch heeft Wim eens vijf maanden niets gegeten en gedronken. En omdat hij niet eet, hoeft hij ook niet te slapen, hooguit vier uur per week. Een dokter die ook aan tafel zat geloofde het niet en wilde een experiment met Wim aangaan, door hem in een kooi te zetten en kijken wat er gebeurt. Dat vond Wim een goed plan.