Dit zaakje stinkt!

Column Waarom zou je kijken naar het gewroet in het menselijk lichaam?

7 november Via een live-verbinding konden geïnteresseerden gisteren meekijken naar de hartoperaties van twee mannen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Je kon in het ziekenhuis kijken, maar ook thuis. Goed, ik kan me voorstellen dat het voor artsen in opleiding boeiende en leerzame beelden zijn, maar als leek nieuwsgierig zijn naar zo’n operatie vind ik toch wat vreemd.