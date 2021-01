‘Doe effe normaal met die avondklok. De cijfers dalen toch?’

COLUMNIk weet niet of hij er over na had gedacht voordat hij zijn berichtje op Twitter zette. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk was het in een opwelling, in een vlaag van boosheid en frustraties. Want hij baalde al tijden, Guido Weijers.