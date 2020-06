Doe ook eens moeite om de mens achter de nertsenfokker te zien

Ik kon er tot nu toe niet echt een hapklaar antwoord op geven. Dat komt omdat ik een paar fokkers persoonlijk ken. Als je mensen kent kun je niet meer zwart wit over een onderwerp zijn, of zeggen: dat is goed of fout. Ik tenminste niet. Als je respect hebt voor mensen, dan doe je ook je best om hun drijfveren te begrijpen. En niet in de verleiding komen om alleen maar één kant van het verhaal te zien.