Door het bedrijf waait al jaren een wind van afscheid

ColumnDe wind blies zware fluittonen door Strijp-S, ooit de verboden stad van Philips, in een tijd dat voor het stadion van PSV nog het plein van de hemelse vrede lag en er op het veld geen vuurwerkverbod was. Op de een of andere manier waait het alleen aan zee harder dan op Strijp-S. Misschien dat de wind een erfenis van Philips is, want door het bedrijf waait ook al jaren een wind van afscheid.