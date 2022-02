Doucheputje vol confetti

Column Een miezerige nacht met scooter­tjes, ski’s en een naar het scheen onbeant­woor­de liefde

Voor een doordeweekse nacht was het ongebruikelijk levendig op straat. Het was half twee, ik had net een drukke avonddienst op de krant achter de rug en fietste naar huis. Zeker in coronatijd, met de kroegen vroeg of helemaal dicht, is dat tochtje op een enkele hondenuitlater na doorgaans een eenzame bedoening.

31 januari