Draaien en bralballen voor Brabant onder het genot van een borrel

Het lijkt me een goede zet als dat (voormalig?) Haagse, witte, mannenbolwerk eens aangepakt wordt door een vrouw. Wie weet wat zij allemaal weet los te peuteren bij de licht aangeschoten of inmiddels liederlijk dronken politici en andere invloedrijke lieden? Alles voor het goede doel: een stevig netwerk bouwen voor de Brabantse belangen. Je wordt geacht in Den Haag debatten te volgen over veehouderij, drugsdumpingen en stikstof. Die kunnen saai zijn en lang duren, maar dat overleef je wel met het oog op de borrel na het werk. Dán is het zaak om toe te slaan: als ambassadeur van de provincie moet je zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, proberen geld los te weken en trachten de besluitvorming te beïnvloeden. Dat gaat het beste als je minder dronken bent dan je gesprekspartner, dus misschien moet je af en toe stiekem een glaasje in de plantenbak kiepen. Zonde, maar je bent nog altijd aan het werk.