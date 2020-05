Dreigende ontslagen, Brabantse cultuur in de kliko: de onzekerheden stapelen zich maar op

ColumnIn Amerika is een groot tekort aan hamburgers. Nadat slachthuizen coronahaarden bleken, is er een maximum aantal van twee burgers per burger ingesteld. Op twee burgers kun je niet leven, vindt Trump. En dus stofte hij onlangs een oorlogswet af om slagers terug richting slachtbank te duwen. Hoe moeten die slagers zich nu voelen?