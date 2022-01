Drie paardenkoetsen rijden als een attractie langs het galgenveld

Column Nuffig de neus ophalen voor Nederlan­ders die de winter­sport niet konden laten

De gymleraar keek gek op toen ik me als zestienjarige met vurig enthousiasme aanmeldde voor de jaarlijkse skireis met school. De broodmagere zesjes voor de moeite die hij me steevast gaf hadden hem vermoedelijk niet de indruk gegeven dat ik ook maar enige belangstelling dan wel talent had voor welke sport dan ook.

5 januari