Dubai aan de Dommel?

OpinieDe auteur Jaap Margry woont in Eindhoven en is stedenbouwkundige. Eindhoven wil tot wel 160 meter hoog bouwen in de binnenstad. Dat is vragen om problemen.

Eindhoven heeft het gevonden. De woningcrisis kan eenvoudig worden bezworen. Met hoogbouw. Met het Student Hotel, waar je voor veel geld tijdelijk een kamer mag huren die niet voldoet aan de minimumnormen voor studentenhuisvesting - het is immers een hotel -, lijkt de toon gezet.

Aan de Mathildelaan verscheen een woontoren die zo'n beetje tegen de buren is aangebouwd. Stedenbouwkundige kwaliteit opgeofferd voor winstmaximalisatie. Ik kan er niet veel anders van maken. Is dit de opmaat naar een megalomane stadsvisie, die de bewoners letterlijk in de schaduw zet? Gaat het alleen nog maar om geld? Ik ben het volledig eens met het opiniestuk van Bas van Stokkom (ED 1 november).

Omdat hoogbouw stedenbouwkundig niet serieus te objectiveren is (80 meter? 100? 160? Roept u maar!) worden goeroes ingevlogen om te vertellen dat het 'wel kan'. In dit geval lijkt architect/supervisor Winy Maas er zelf nog in te geloven ook. Hoogbouw zou bijdragen aan het imago van de stad. 'Iconisch'. Terwijl Eindhoven juist zo aantrekkelijk is als grote laagbouwstad. En we hebben toch twee mooie iconen.

Hogere opbrengst

Hoogbouw zou een hogere opbrengst hebben naarmate de toren hoger is. Dit pakt meestal zo uit dat de ontwikkelaar de winst neemt en de gemeente en omwonenden met de brokken zitten: parkeer-, verkeers- en windoverlast, schaduw, verlies van privacy. Hoogbouw op de verkeerde plaats doet enorm afbreuk aan omliggende woonkwaliteit.

Gelovigen die achter de hoogbouwpriesters aanlopen moeten het boek De Bouwfraude nog eens lezen. Mooie plaatjes en praatjes en heel veel winst voor de vastgoedcowboys.

Het stadsgesprek van enkele weken terug stelt mij niet gerust. Er moeten 30.000 woningen worden gebouwd in tien jaar. Er is nergens plaats meer, dus het worden vooral torens in de binnenstad. Verontrustend veel aanwezigen zeiden geen moeite te hebben met bouwen tot 160 meter.

Er is al een keurige hoogbouwvisie, waarvan slechts een fractie is gematerialiseerd. Die dreigt nu enorm te worden opgerekt om in het stadscentrum tot 160 meter te kunnen bouwen. Twee keer zo hoog als wat er al staat. Het betreft hier geen locaties gelegen aan de Maas of aan het IJ, maar aan de Dommel! Middenin een kleinschalige binnenstad. Schaal en impact zijn buiten alle proporties. Inderdaad: Dubai aan de Dommel. Opgeleukt met de dooddoeners kwaliteit en duurzaamheid. Mooi schetsje, dat wel.

Maar voor wie? Waarom zo hoog? En waarom precies daar? Puur opportunisme? Manipulatie? Je kunt op zoveel andere manieren en op zoveel andere plekken verdichten. Voor wie is het aan het rumoerige Stadhuisplein annex evenementenplein op de 38e verdieping fijn wonen?

Woensel

Nu al ontstaan beheerproblemen in de bescheiden Eindhovense hoogbouw: illegale verhuur, wietkwekerijen, het is eigenlijk levensgevaarlijk. Oncontroleerbare kolossen met een enorme impact op omliggende woningen. Waarom geen andere manieren onderzocht om de stad te verdichten? Waarom niet lager, en waarom niet Woensel? Dat staat vol woningen waar straks niemand meer behoefte aan heeft, dus daar liggen kansen en is een krachtige kwaliteitsimpuls hard nodig. De tijd van die megalomane uithangborden hebben we wel gehad. Benut eerst eens de actuele hoogbouwvisie (hoog bouwen aan de centrumring en hoger met name in de Spoorzone), die is ruim genoeg. En bouw vooral CO2-neutraal in hout zoals op de DDW zo mooi is gedemonstreerd.