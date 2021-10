Duivelse bedjes van spinrag en dauwdruppels

Column Zeuren en klagen en nergens zin in hebben, het is herfst

2 oktober En toen was het ineens herfst. Ik stel het zo lang mogelijk uit in mijn hoofd, maar dan ineens is het gewoon echt. Dat was woensdag. Toen moesten er sokken aan en alleen een regenjas was te koud. Rillend over straat. Koude wind. Regen. Herfst. Bah.