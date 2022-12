Echt verdriet komt met snot en natte wangen

Column Sinter­klaas inruilen voor Thanksgi­ving, dat lijkt me best een goed idee

Halverwege de trap perste de 7-jarige er nog even een plichtmatig Sinterklaas Kapoentje uit, in de hoop dat de goedheiligman daar genoegen mee zou nemen en ons huisje niet voorbij zou rijden. Sinds zijn oudere broer van zijn geloof is gevallen - een jaar eerder dan wij in de smiezen hadden, maar het leek hem uit pragmatisch oogpunt verstandiger dat voor zich te houden - moet ik bekennen dat de geest van Sinterklaas een beetje uit ons huis is gevaren.

3 december