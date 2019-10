Economie zit soms heel dicht bij kunst en cultuur

Voel ik mij aan ons bureaublok een beetje een vreemde eend tussen mijn eco-collega’s? Nee, integendeel. Tuurlijk, ze moeten niet gaan beginnen over zeer gecompliceerde begrotingen of de macro-economische ontwikkelingen over dertig jaar, want dan doe ik even oortjes in en luister wat naar muziek. Maar vaker blijkt ook economie onderhevig aan grillen en fratsen, en speelt gevoel een heel belangrijke rol in ontwikkelingen en daarmee zit economie heel dicht bij kunst en cultuur. Meer dan de drie collega’s soms willen toegeven.