Column Had Theresa May maar een stropdas gehad

10:00 Mijn broer heeft mij eindeloos vaak verhuisd. Ik herinner me nog een specifieke episode in Den Haag toen ik verkaste naar een treurig appelgroen kamertje met bordeauxrood tapijt. Hoe we de weg maar niet konden vinden en mijn broer vloekte dat ze er een bom op moesten gooien, dat Den Haag. Om de stad daarna opnieuw op te bouwen, maar dan logisch.